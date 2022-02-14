Как сообщил паблик "Типичный Киев", ДТП произошло на проспекте Победы.
"На проспекте Победы произошло столкновение такси и маршрутки. Похоже, что водитель такси с самого утра принял немного "пивка для рывка" и не справился с управлением.
Гонщик влетел в маршрутку, из которой выходили пассажиры. А дальше драгер показал у мужчины 2,76 промилле", — говорится в сообщении.
По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
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Ранее сообщалось, что в Киеве молодую пару сбила машина прямо на регулируемом пешеходном переходе.
Инцидент произошел в Соломенском районе столицы.
Водитель автомобиля Skoda совершил наезд на двух человек, которые переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу.
По словам водителя, он "не разминулся" с молодой парой на улице Вацлава Гавела.
Позже Telegram-канал сообщил - водитель рассказал правоохранителям, что не обратил внимание на цвет светофора.
К счастью, пешеходы не пострадали.
На водителя полицейские составили административный протокол.
Напомним, что неадекват в Киеве устроил массовое ДТП, больше 10 машин всмятку: кадры с места.
Как Politeka писала, жуткая авария на Набережном шоссе в Киеве, кадры: "авто перевернулось на крышу".
Также Politeka сообщала, что семья с 4-летним ребенком попала в аварию на трассе Киев-Одесса: авто перевернулось несколько раз.