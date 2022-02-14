В Киеве пьяный таксист влетел в маршрутку, из которой выходили пассажиры - детали ДТП.

Как сообщил паблик "Типичный Киев", ДТП произошло на проспекте Победы.

"На проспекте Победы произошло столкновение такси и маршрутки. Похоже, что водитель такси с самого утра принял немного "пивка для рывка" и не справился с управлением.

Гонщик влетел в маршрутку, из которой выходили пассажиры. А дальше драгер показал у мужчины 2,76 промилле", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Ранее сообщалось, что в Киеве молодую пару сбила машина прямо на регулируемом пешеходном переходе.

Инцидент произошел в Соломенском районе столицы.

Водитель автомобиля Skoda совершил наезд на двух человек, которые переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

По словам водителя, он "не разминулся" с молодой парой на улице Вацлава Гавела.

Позже Telegram-канал сообщил - водитель рассказал правоохранителям, что не обратил внимание на цвет светофора.

К счастью, пешеходы не пострадали.

На водителя полицейские составили административный протокол.

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