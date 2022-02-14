На трассе Чернигов-Киев фура съехала в кювет - появились детали и кадры с места ДТП.

Так, на Черниговщине произошло ДТП.

Фото с места аварии обнародовали в сообществе "Автомобильный форум Чернигова".

На трассе Чернигов-Киев вблизи села Песоцкое фура съехала в кювет.

Пострадавших в результате аварии нет.

К слову, В Киеве пьяный таксист влетел в маршрутку, из которой выходили пассажиры - детали ДТП.

Как сообщил паблик "Типичный Киев", ДТП произошло на проспекте Победы.

"На проспекте Победы произошло столкновение такси и маршрутки. Похоже, что водитель такси с самого утра принял немного "пивка для рывка" и не справился с управлением.

Гонщик влетел в маршрутку, из которой выходили пассажиры. А дальше драгер показал у мужчины 2,76 промилле", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Напомним, что неадекват в Киеве устроил массовое ДТП, больше 10 машин всмятку: кадры с места.

Как Politeka писала, жуткая авария на Набережном шоссе в Киеве, кадры: "авто перевернулось на крышу".

Также Politeka сообщала, что семья с 4-летним ребенком попала в аварию на трассе Киев-Одесса: авто перевернулось несколько раз.