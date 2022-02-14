В Киеве 12-летний подросток швырял стаканами из балкона в машины - появились фото.

Как сообщает Telegram-канал "Киев Оперативный", на Виноградаре парень нашел себе "развлечение".

Подросток бросал стаканами в машины, которые припаркованы у балкона. Инцидент произошел на проспекте Василия Порика.

Парень попадал по автомобилям находясь на пятом этаже.

"12-летний паренек немного загрустил и решил развлечься. Интересных игрушек не было, а потому паренек взял стаканы на балконе и начал швырять их по автомобилям. Сейчас уже известно о 5 поврежденных авто", - говорится в сообщении.

На машинах остались царапины, вмятины и стекло от разбитых стаканов.

К слову, в Киеве пьяный таксист влетел в маршрутку, из которой выходили пассажиры - детали ДТП.

ДТП произошло на проспекте Победы.

"На проспекте Победы произошло столкновение такси и маршрутки. Похоже, что водитель такси с самого утра принял немного "пивка для рывка" и не справился с управлением.

Гонщик влетел в маршрутку, из которой выходили пассажиры. А дальше драгер показал у мужчины 2,76 промилле", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Напомним, что неадекват в Киеве устроил массовое ДТП, больше 10 машин всмятку: кадры с места.

Как Politeka писала, жуткая авария на Набережном шоссе в Киеве, кадры: "авто перевернулось на крышу".

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