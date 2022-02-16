Как сообщает полиция в Киевской области, водитель ехал из Кагарлыка и на перекрестке, выезжая из города, допустил наезд на ребенка.
Он вместе с отцом переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте.
В результате аварии 7-летний мальчик получил телесные повреждения в виде открытой черепно-мозговой травмы.
Ребенок срочно доставлен в медицинское учреждение, отец мальчика телесных повреждений не получил.
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Сотрудники устанавливают все обстоятельства ДТП.
Ранее сообщалось, что в Киеве пьяный таксист влетел в маршрутку, из которой выходили пассажиры - детали ДТП.
ДТП произошло на проспекте Победы.
"На проспекте Победы произошло столкновение такси и маршрутки. Похоже, что водитель такси с самого утра принял немного "пивка для рывка" и не справился с управлением.
Гонщик влетел в маршрутку, из которой выходили пассажиры. А дальше драгер показал у мужчины 2,76 промилле", — говорится в сообщении.
По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
Напомним, что неадекват в Киеве устроил массовое ДТП, больше 10 машин всмятку: кадры с места.
Как Politeka писала, жуткая авария на Набережном шоссе в Киеве, кадры: "авто перевернулось на крышу".
Также Politeka сообщала, что семья с 4-летним ребенком попала в аварию на трассе Киев-Одесса: авто перевернулось несколько раз.