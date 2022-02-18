В Киевской области около 8 утра маршрутка столкнулась с внедорожником Renault.

Так, под Киевом в поселке Липовка утром произошло ДТП, передает "Magnolia TV".

Известно, что маршрутка столкнулась с внедорожником Renault.

Предварительно установлено, что водитель Renault выехал на встречную полосу и допустил столкновение с микроавтобусом.

Четверо людей госпитализированы в больницу.

Все подробности аварии выясняются.

К слову, в Дарницком районе Киева произошло ДТП с участием военного грузовика - появились детали аварии.

ДТП на проспекте Николая Бажана произошло утром.

Очевидцы сообщили, что автомобиль военных проехал на красный свет светофора.

В результате нарушения ПДД грузовик военных столкнулся с легковушкой.

По предварительной информации, есть пострадавшие.

На месте работают медики, правоохранители и спасатели.

О состоянии пострадавших пока нет официальной информации.

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