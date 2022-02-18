Как сообщили на странице "Магнолія-ТВ" в facebook, автомобиль BMW остановился на красный свет светофора на проспекте Героев Сталинграда.

И сразу же в него на большой скорости влетел Volkswagen.

По словам второго водителя, он пытался тормозить, но у него якобы отказали тормоза.

Детали ДТП будут выяснять полицейские.

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К счастью, никто из участников не пострадал.

Видео можно увидеть здесь.

Ранее сообщалось, что в Киеве в Деснянском районе произошло ДТП – водитель внедорожника Jeep сбил двух пешеходов.

Инцидент произошел на проспекте Лесном.

«Две девушки, 19 лет переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу и попали под внедорожник Jeep.

Водитель говорит-ехал не быстро, но не увидел пешеходов из – за встречной маршрутки, которая закрыла осмотр", - говорится в сообщении.

Девушки серьезных травм не получили.

Обстоятельства ДТП выясняет следственно-оперативная группа.

Напомним, что неадекват в Киеве устроил массовое ДТП, больше 10 машин всмятку: кадры с места.

Как Politeka писала, жуткая авария на Набережном шоссе в Киеве, кадры: "авто перевернулось на крышу".

Также Politeka сообщала, что семья с 4-летним ребенком попала в аварию на трассе Киев-Одесса: авто перевернулось несколько раз.