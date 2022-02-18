Как сообщили на странице "Магнолія-ТВ" в facebook, автомобиль BMW остановился на красный свет светофора на проспекте Героев Сталинграда.
И сразу же в него на большой скорости влетел Volkswagen.
По словам второго водителя, он пытался тормозить, но у него якобы отказали тормоза.
Детали ДТП будут выяснять полицейские.
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К счастью, никто из участников не пострадал.
Видео можно увидеть здесь.
Ранее сообщалось, что в Киеве в Деснянском районе произошло ДТП – водитель внедорожника Jeep сбил двух пешеходов.
Инцидент произошел на проспекте Лесном.
«Две девушки, 19 лет переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу и попали под внедорожник Jeep.
Водитель говорит-ехал не быстро, но не увидел пешеходов из – за встречной маршрутки, которая закрыла осмотр", - говорится в сообщении.
Девушки серьезных травм не получили.
Обстоятельства ДТП выясняет следственно-оперативная группа.
Напомним, что неадекват в Киеве устроил массовое ДТП, больше 10 машин всмятку: кадры с места.
Как Politeka писала, жуткая авария на Набережном шоссе в Киеве, кадры: "авто перевернулось на крышу".
Также Politeka сообщала, что семья с 4-летним ребенком попала в аварию на трассе Киев-Одесса: авто перевернулось несколько раз.