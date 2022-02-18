Как сообщила 17 февраля пресс-служба полиции Киевской области, ДТП произошло в Фастове.
Женщина была за рулем Кіа Sorento и по словам очевидцев была в шоке от произошедшего.
"Кричала: люди, я ничего не видела, как это могло произойти, вызывайте скорую и полицию! Мужчина висел на фаркопе вниз лицом, обнаженным з**ом вверх", — говорит очевидец.
Пострадавшего без сознания забрала скорая.
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Полицейские устанавливают личность мужчины: на вид ему 40-45 лет, был одет в темные вещи.
"Как это возможно? Водитель мог ничего не почувствовать, но как можно зацепиться капюшоном?", " Видео инцидента не потеряйте, интересно, как этот мужик "зацепился капюшоном за фаркоп", "И как увидеть, когда тебе что-то прицепили. Даже когда ты обошел машину", Он там что возле машины на четвереньках лазил или спал под ней ?", - пишут пользователи сети.
Напомним, что под Киевом маршрутка столкнулась с внедорожником, кадры: данные о пострадавших.
Как Politeka писала, жуткая авария на Набережном шоссе в Киеве, кадры: "авто перевернулось на крышу".
Также Politeka сообщала, что семья с 4-летним ребенком попала в аварию на трассе Киев-Одесса: авто перевернулось несколько раз.