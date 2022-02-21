В Киеве не разминулись патрульная Toyota Prius и Skoda Octavia - что известно о ДТП.

Так, 21 февраля в Киеве на перекрестке улиц Касияна и Конева произошло ДТП с участием двух автомобилей, сообщают «Вартові Еспресо».

По предварительной информации, патрульная машина протаранила Skoda. Водитель последней признался, что авария произошла из-за его вины.

В ДТП никто не пострадал.

Обстоятельства выясняются.

Ранее в Оболонском районе Киева произошел странный инцидент - неизвестные выбили окна элитной машины.

Автомобиль стоял припаркованный возле дома, по всем правилам парковки, он никак не мешал пешеходам передвигаться по тротуару.

"В Киеве на улице Приречной, 29, неизвестные разбили все стекла элитному Мercedes спортивной серии”, – говорится в сообщении.

Хулиганы бросали в стекла кирпичи. Стоит отметить, что никто из соседей не слышал грохота, а сигнализация не сработала.

О пропавших вещах информации нет.

Злоимышленников ищут сотрудники полиции.

Напомним, что неадекват в Киеве устроил массовое ДТП, больше 10 машин всмятку: кадры с места.

Как Politeka писала, жуткая авария на Набережном шоссе в Киеве, кадры: "авто перевернулось на крышу".

Также Politeka сообщала, что семья с 4-летним ребенком попала в аварию на трассе Киев-Одесса: авто перевернулось несколько раз.