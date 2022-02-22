В Киеве произошло ЧП - в Подольском районе сгорел микроавтобус.

Так, вечером понедельника, 21 февраля, на Гаванском мосту в Киеве произошло огненное ЧП, сообщают в ГСЧС.

Сообщается, что сгорел микроавтобус Renault.

Спасателей вызвал один из проезжавших мимо водителей.

На месте инцидента работали пятнадцать человек личного состава и три единицы спецтехники.

Причина ЧП выяснятся.

К счастью, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что ночью в Киеве прозвучал выстрел из гранатомета: неизвестные обстреляли один из домов в Шевченковском районе столицы.

По сообщениям, взрыв прогремел ночью по адресу улица Дегтяревская, 25А. На место происшествия отправилась взрывотехническая служба и следственно-оперативная группа.

По предварительной информации от правоохранителей, стрельба велась из РПГ-26. Взрыв повредил окна и фасад здания. К счастью, в результате стрельбы никто не пострадал.

Известно, что на одном из этажей обстрелянного здания находилась адвокатская контора. Именно ее окна оказались разбиты в результате взрыва.

Напомним, что в Киеве патрульная Toyota Prius попала в ДТП на перекрестке: детали и кадры с места.

Как Politeka писала, жуткая авария на Набережном шоссе в Киеве, кадры: "авто перевернулось на крышу".

Также Politeka сообщала, что семья с 4-летним ребенком попала в аварию на трассе Киев-Одесса: авто перевернулось несколько раз.