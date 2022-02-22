В Киевской области водитель легковушки на скорости протаранил монумент "Вечный огонь"

Как сообщили в пресс-службе Полиции Киевской области, 26-летний водитель на скорости протаранил монумент "Вечный огонь" - машина сгорела полностью.

"26-летний мужчина заехал на машине на территорию мемориально-музейного комплекса "Яновская высота". Там он врезался в памятник архитектуры "Вечный огонь", – говорится в сообщении.

К счастью, парень не пострадал.

Обстоятельства и детали происшествия устанавливаются.

Ранее смертельное ДТП произошло в Киеве на Богатырской, напротив пивзавода "Оболонь" - от полученных травм пешеход скончался на месте аварии.

Автомобиль Peugeot сбил мужчину. Трагедия произошла в ночь с 21 на 22 февраля в Оболонском районе Киева.

Обстоятельства и причины автопроисшествия установит полиция.

Согласно статистике, ДТП в ноябре и декабре 2021 года чаще всего происходили из-за нарушений правил маневрирования и превышения скорости. Более 3 тысяч ДТП произошло из-за несоблюдения дистанции, почти 1200 – из-за нарушения правил проезда перекрестка, 451 – в результате езды в состоянии опьянения.

Напомним, что микроавтобус вспыхнул на мосту в Подольском районе: кадры ЧП в Киеве.

Как сообщала Politeka, автобус с людьми перевернулся на обледеневшей дороге, много жертв и пострадавших.

Также Politeka писала, киевлянка протащила мужчину машиной около километра.