В сети появились кадры из Бучи, разгромленной российскими оккупантами.

Душераздирающим видео из города в Киевской области, которому особенно сильно досталось в ходе боев, поделился военный корреспондент Андрей Цаплиенко.

Накануне бывший мэр Ирпеня Владимир Карплюк сообщил, что сейчас Ворзель, Буча, Гостомель, Забучье и Михайловка-Рубежовка полностью захвачены войсками РФ. Он рассказал, что оккупанты не разрешают местным жителям выходить из дома и продолжают периодические обстрелы жилых домов разными видами вооружения.

Он подчеркнул, что населенные пункты стали эпицентром гуманитарной катастрофы. Людей оттуда начали эвакуировать по зеленым коридорам. 10 марта процесс эвакуации должен продолжиться.

В свою очередь, на новых кадрах, выложенных в сеть, можно увидеть, как Буча выглядит сейчас. На видео видно, что многие жилые дома в городе повреждены обстрелами и пожарами, разгорающимися в результате попадания снарядов.

Дороги также пострадали в результате обстрелов, а в некоторых частях оказались заблокированы сгоревшими машинами или обрушившимися деревьями.

Председатель Киевской областной государственной администрации Алексей Кулеба сообщил, что на сегодняшний день самыми опасными направлениями в Киевской области стали Житомирская трасса, Буча, Ирпень, Гостомель, Макаров и север Вышгородского района.

Напомним, стало известно, сколько человек осталось сейчас в Киеве.

Как сообщала Politeka, российская авиация разбомбила поселок в Киевской области.

Также Politeka писала, что украинцы после эвакуации рассказали о жизни в оккупированных городах.