Российские оккупанты в пятницу, 18 марта, обстреляли Подольский район Киева. По предварительным данным снаряд попал в многоэтажный жилой дом.

Об этом сообщил Киев Оперативный.

"Киев подвергся очередному удару от врага. Обстрелян жилой квартал в районе. На месте уже работают спасатели и медики. Характер, количество повреждений жилых домов и количество пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

В ГСЧС уточнили, что в результате попадания остатков сбитой ракеты произошло возгорание в жилом доме Подольского района Киева. По прибытию пожарные установили, что произошло возгорание с 1 по 3 этажа.

По предварительной информации, спасены 12 человек, эвакуированы 98 человек, травмированы 4 человека. К сожалению, 1 человек погиб.

Напомним, мэр Кличко доложил о ситуации в Киеве.

Как сообщала Politeka, произошло контрнаступление ВСУ под Киевом.

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