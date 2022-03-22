В Бучанском районе Киевской области бойцы ВСУ освободили от оккупантов поселок городского типа Макаров
Об этом, как передает Politeka.net, сообщили в сводке Генштаба ВСУ.
"В течение дня, благодаря героическим действиям наших защитников, над городом Макаровом поднят государственный флаг Украины, враг отброшен", - говорилось в сводке, опубликованной утром 22 марта.
Теперь же в Глава полиции Киевской области показал видео из освобождённого Макарова.
На кадрах можно увидеть, что буквально каждый второй дом лежит в руинах. На дорогах зияют огромные воронки от мин.
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Ранее, 18 марта, окупанты обстреляли Макаров, в результате чего погибло семь человек, еще пять получили ранения.
Кроме того, в результате попадания снаряда на территорию ГП "Макаровский хлебозавод" 7 марта погибли 13 человек.
Напомним, жителей Борисполя, что в Киевской области, призвали по возможности уехать из города.
Как сообщала Politeka, оккупанты разбомбили популярный в Киеве ТРЦ: появились фото изнутри и данные о жертвах
Также Politeka писала, что жителей Киева и области предупредили о строгом запрете.