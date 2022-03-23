Вооруженные силы Украины окружили врага на большем участке под Киевом, появились подробности.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 28-е сутки защищают свою землю от российских оккупационных войск. Бучанский городской совет на своей страничке сообщил об успехах украинских войск под Киевом.

"Бучанский район. 23 марта, 8.00

Макаровская, Бучанская, Ирпенская, Дмировская общины остаются под постоянным обстрелом врага, в Дмитровской – передвижение врага, обстрелы окрестных сел. Ночью обстреляли Шпитьки, что привело к пожару. Постоянно ведутся бои на Житомирской трассе.

Ирпень, Буча, Гостомель, взятые в кольцо Вооруженными силами Украины.

Многие деревни в оккупации, что приближает гуманитарную катастрофу. У населения не остается продуктов, медикаментов, гигиенических товаров, детского питания. В частности, Клавдиево-Тарасово, Севериновка, Березовка, Николаевка", - написано было на страничке.

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