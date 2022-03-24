Как сообщается на странице издания, Оксана Баулина снимала разрушения после обстрела российскими войсками Подольского района столицы и попала под новый ракетный обстрел.
Кроме Баулиной жертвой обстрела стал еще один гражданский, двое сопровождавших Оксану людей ранены и были доставлены в больницу
Сообщается, что до прихода в The Insider Оксана работала в «Фонде борьбы с коррупцией». После внесения организации в список экстремистских была вынуждена уехать из России.
В Украиину Оксана поехала в качестве корреспондента, где успела сделать несколько репортажей из Львова и Киева.
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«Мы продолжим освещать войну в Украине, в том числе и такие военные преступления России как неизбирательные обстрелы жилых районов, где гибнут мирные жители и журналисты», - заверили в издании.
Редакция издания размещается в Риге (Латвия).
В свою очередь пользователи соцсетей выражают соболезнования в связи с гибелью Оксаны: «Так не должно быть!», «Светлая память», «Какая несправедливость», «Сочувствую», «Царствие небесное».
Добавим, в среду, 23 марта, также стало известно о гибели от минометного обстрела оператора местного телеканала «Сигма» в Мариуполе Виктора Дедова. В Национальном союзе журналистов уточнили, что Виктор погиб 11 марта.
В момент обстрелов мужчина вместе с женой и сыном находился в собственной квартире в Мариуполе.
Напомним, авиация оккупантов резко нарастила количество обстрелов.
Также Politeka.net писала, что российские захватчики нанесли новый удар по Киеву.
Кроме того Politeka.net сообщала, под Киевом оккупанты начали использовать запрещенные снаряды, кадры