Гибель своей журналистки от обстрела в Киеве подтверждает издание The Insider

Как сообщается на странице издания, Оксана Баулина снимала разрушения после обстрела российскими войсками Подольского района столицы и попала под новый ракетный обстрел.

Кроме Баулиной жертвой обстрела стал еще один гражданский, двое сопровождавших Оксану людей ранены и были доставлены в больницу

Сообщается, что до прихода в The Insider Оксана работала в «Фонде борьбы с коррупцией». После внесения организации в список экстремистских была вынуждена уехать из России.

В Украиину Оксана поехала в качестве корреспондента, где успела сделать несколько репортажей из Львова и Киева.

«Мы продолжим освещать войну в Украине, в том числе и такие военные преступления России как неизбирательные обстрелы жилых районов, где гибнут мирные жители и журналисты», - заверили в издании.

Редакция издания размещается в Риге (Латвия).

В свою очередь пользователи соцсетей выражают соболезнования в связи с гибелью Оксаны: «Так не должно быть!», «Светлая память», «Какая несправедливость», «Сочувствую», «Царствие небесное».

Добавим, в среду, 23 марта, также стало известно о гибели от минометного обстрела оператора местного телеканала «Сигма» в Мариуполе Виктора Дедова. В Национальном союзе журналистов уточнили, что Виктор погиб 11 марта.

В момент обстрелов мужчина вместе с женой и сыном находился в собственной квартире в Мариуполе.

Напомним, авиация оккупантов резко нарастила количество обстрелов.

Также Politeka.net писала, что российские захватчики нанесли новый удар по Киеву.

Кроме того Politeka.net сообщала, под Киевом оккупанты начали использовать запрещенные снаряды, кадры