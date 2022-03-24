Такие данные приводит британская разведка, пишет Politeka.net. Подчеркивается, что вполне возможно, что успешные контратаки со стороны Украины повредят способности российских войск возобновить наступление на Киев.

«Есть реальная вероятность того, что украинские силы теперь могут окружить русские подразделения в Буче и Ирпене», – говорится в сообщении.

Между тем стало известно, что ВСУ и тероборона контролируют 80% Ирпеня

Однако в городе много диверсионных групп врага и мародеров, а сами оккупанты постоянно обстреливают Ирпень из минометов и градов.

"В городе выпустили уже 20 залпов по 10 кассет", - сказал мэр Ирпеня Александр Маркушин.

В свою очередь советник советник главы ОПУ Алексей Арестович сообщил, что сейчас в Киевской области находится около 12 тысяч российских военных.

"Из них 3 тысячи почти окружены, а еще 4 тысячи - отсечены и находятся в очень неприятном месте, откуда ни вправо, ни влево...",- сказал он.

Также известно, в районе села Макаров Киевской области, мобильными противотанковыми расчетами одного из подразделений десантно-штурмовых войск было успешно уничтожено несколько единиц бронетехники противника.

Напомним, выяснились обстоятельства трагедии с российской журналисткой в Киеве.

Также Politeka.net писала, что российские захватчики нанесли новый удар по Киеву.

Кроме того Politeka.net сообщала, под Киевом оккупанты начали использовать запрещенные снаряды, кадры