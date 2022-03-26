Украинцам сообщили важную информацию о том, что происходит под Киевом.

Украинские военные отогнали из Киева оккупантов на более 70 километров, а в отдельных районах – на 35 километров. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

«Это не дает нам права любым способом уменьшить возможности обороны Киева. Киев укрепляется, столицу хорошо обороняют подразделения Вооруженных Сил Украины и других составляющих сил обороны Украины. Поэтому мы готовы к любому развитию оперативной обстановки», - заявил Мотузяник.

Также отмечается, что сейчас в россии нет сил для захвата Киева.

"Для захвата столицы требуется большое количество личного состава и техники, что сейчас Россия обеспечить не может", - говорится в сообщении.

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