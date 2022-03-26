Три дня назад получили ультиматум сдаться без боя, но наши военные приняли решение отстаивать город.

Город Славутич в Киевской области оккупировали российские войска. Об этом заявил городской голова в вечернем обращении 26 марта.

"Да, Славутич с сегодняшнего дня в оккупации. Мы стойко защищали наш город. Три дня назад мы получили ультиматум сдаться без боя. Но наши военные приняли решение отстаивать город. Они не могли иначе: они военные, для этого и работают. Единственное условие, которое было, ㅡ мы воюем за город. На блокпостах, на отходе к городу, сдерживаем врага всеми силами и средствами. Наши силы были абсолютно неравны", - сказал Фомичев.

Он заявил, что когда враг подошел к городу и начались обстрелы жилых кварталов, было принято решение не прикрываться мирными жителями.

"Сегодня город оккупирован, но мы заявили свою позицию: Все город вышел на улицы с флагами, с лозунгами, что Славутич ㅡ это Украина. Сегодня Славутич остается украинским городом: под украинскими флагами, с украинской властью, Конституцией, своим кодексом этики», ㅡ сказал он.

Фомичев заявил, что теперь город «должен научиться жить в состоянии оккупации». Он добавил, что уже месяц Славутич не получает регулярных поставок продуктов, но сейчас продолжится выдача гуманитарной помощи.

Также городской голова заявил, что горожане могут телепортироваться в ближайшие населенные пункты без оружия. Сейчас продолжаются переговоры по зеленым коридорам "эвакуации людей".

Комендантский час в Славутиче контролируют оккупанты ㅡ она длится с 19:00 до 7:00. Кроме того, оккупационные войска работают в городе по обследованию зданий на наличие оружия.

"Сохраняйте спокойствие, не паникуйте. Они проверят все, что хотят и завершат. Это может занять сегодняшний день, а возможно и завтра. Как только будет завершена проверка всех объектов, они выйдут за пределы города. Останутся блокпосты, но это все. Дальше мы будем жить своей жизнью", - сказал Фомичев.

Фомичев также подтвердил гибель трех жителей города, не всех людей узнали.

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