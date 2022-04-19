Через несколько дней оккупанты начали стрелять по окнам мужчины.

Во время оккупации Ирпеня Киевской области 26-летний строитель Сергей Кряж сам уничтожил вражескую бронированную машину десанта. Мужчина забросал БМД противника коктейлями "Молотова", говорится в сюжете ТСН.

"Сергей решил помогать Вооруженным силам Украины и самостоятельно жечь технику оккупантов. Он сначала прятался... за домом, наблюдал за врагом, а потом одолел... участок и коктейлями "Молотова" забросал БМД", - выяснили журналисты.

Через несколько дней оккупанты начали стрелять по окнам мужчины, и он погиб. Местные жители похоронили погибшего прямо посреди двора.

Напомним, под Киевом расправились с родственником известного российского политика.

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