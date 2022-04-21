Стаи свиней, собак и табун лошадей путешествуют по Киевской области, освобожденной от оккупантов.

Соответствующие кадры были сделаны украинским писателем, режиссером-документалистом и музыкантом Русланом Горовым.

«Честно говоря, вижу такое впервые. Это домашние свиньи, которые убежали от бомбежек. Вон, как смотрят на нас - голодные. Даже местные собаки их боятся. Командиры», - пошутил Горовой.

Напомним, в марте в поселке Гостомель Киевской области российские войска уничтожили конюшню "Александрия" вместе с лошадьми — большинство из 32 животных сгорели заживо.

По словам владелицы конно-спортивного клуба, она не смогла попасть на конюшню уже в первый день полномасштабного вторжения России, 24 февраля, а уже 1 марта попавшие на территорию комплекса российские военные приказали конюхам покинуть комплекс и угрожали застрелить животных.

"Не застрелили, так сожгли. По моим данным, примерно 13 числа", – рассказывала Александра журналистам.

При этом из 32 лошадей выжили 5-7 и в конце марта были замечены между Гостомелем и Бучей.

Напомним, появились кадры из разгромленного лагеря врага на Киевщине.

Также сообщалось, что российский оппозиционер Алексей Навальный прокомментировал убийство своего "родственника" в Буче.

Кроме того Politeka.net писала, что в Харьковском зоопарке обнаружили тела убитіх российскими оккупантами сотрудников.