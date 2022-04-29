Село Демидов на севере Киевской области оказалось в воде после разрушения плотины на реке Ирпень у места ее впадения в Киевское водохранилище.

Как пишет издание The New York Times, люди преднамеренно затопили село вместе с огромным пространством полей и болот вокруг него, создав трясину, которая предотвратила атаку российских танков на Киев и выиграла драгоценное время армии для подготовки обороны.

«Мы спасли Киев», - говорят местные.

Как отмечают журналисты, жители Демидова расплачивались за такое решение реками промозглой зеленой паводковой воды, которая поглотила многие из их домов, но никто даже на секунду не жалеет об этом.

Напомним, у российских военных, которые зверствовали в Буче Киевской области, были списки людей, которых они целенаправленно собирались уничтожить.

Об этом сообщил мэр Бучи Анатолий Федорук.

По его словам, эти списки оккупантам, возможно, помогли составить местные предатели. Они сообщали врагу и адреса местных жителей, и их имена.

«Я видел эти списки. Не собственноручно они были написаны. Кто-то из местных надиктовал. Возможно, какие-то коллаборации были», - рассказал Федорук, добавив, что оккупанты заранее знали, к кому идут, по какому адресу.

Также сообщалось, что киевлян предупредили об опасности посещать кладбища.

Кроме того Politeka.net писала, что родители едва смогли опознать сына, которого замучили оккупанты.