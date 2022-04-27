Как сообщает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу КГГА, киевлян призывают отказаться от визита на кладбище до того, как в городе станет более безопасно.

«Традиционно после Пасхи в Украине проходят поминальные дни, украинцы чтят память умерших родственников и близких, посещая кладбища. Напоминаю, что на территории Украины, и в Киеве, в частности, продолжает действовать военное положение. С начала военных действий столица неоднократно подвергалась ракетным ударам, погибли мирные жители, поврежденные дома, школы, детсады. Есть факты обстрелов и территорий кладбищ», – сообщил заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

В КГГА также призвали не создавать скопления людей в эти дни на территориях кладбищ, не подвергайть опасности себя и своих близких.

Напомним, советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что в правительственном квартале Киева правоохранители до сих пор находят заминированные автомобили.

«Мало ж кто знает, но я расскажу – до сих пор в правительственном квартале находят заминированные машины, растяжки, следы всяких нехороших людей, которые хотят там где-нибудь проникнуть. То есть это каждый день, до сих пор, сейчас», – рассказал Арестович.

Также сообщалось, что при демонтаже фигур рабочих под Аркой дружбы народов произошло непредвиденное. В соцсетях тут же заговорили о плохом знаке для россиян.

Кроме того Politeka.net писала, что в Ирпене на Киевщине мародеры швырнули в женщин гранату.