Почти каждый день в Киевской области фиксируются трагедии, причиной которых становятся вражеские мины, оставленные оккупантами.

Так, в селе Маковище работники энергетической компании, передвигаясь по полевой дороге, наехали на противотанковую мину. Один пострадавший получил перелом локтевого сустава и бедра.

Вблизи места взрыва обнаружили еще пять вражеских мин, сообщил начальник ГУНП в Киевской области Андрей Небытов.

Представители другой бригады наехала на мину в Макаровском районе. Один работник погиб, еще двое раненых.

"Практически ежедневно мы фиксируем такие трагедии, поэтому уже в который раз призываем граждан быть осторожными, не выезжать на грунтовые дороги и лесные тропы районов, которые были в оккупации", – отметил Небытов.

Также известно, что на трассе Киев-Чернигов на противотанковой мине взорвался Жигуль. 64-летний водитель погиб

Добавим, что советник председателя ОП Алексей Арестович сообщал, что и в Киеве продолжают находить смертоносные «сюрпризы».

"Мало же кто знает, но я расскажу - до сих пор в правительственном квартале находят заминированные машины, растяжки, следы всяких нехороших людей, которые хотят там где-нибудь проникнуть. То есть это каждый день, до сих пор, сейчас", - объяснял Арестович.

Более того, ранее полиция сообщила об обнаружении растяжки с гранатой на Печерске.

Взрывчатку между сухими ветками на ул. Госпитальная обнаружил случайный прохожий.

Между тем стало известно, что среди завалов жилого дома, в который 28 апреля попала вражеская ракета, нашли тело погибшего. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Ранее сообщалось, что в результате ракетного обстрела жилого дома в Шевченковском районе пострадали 10 человек, 4 человека госпитализировали.

Также Politeka.net писала, что появились новые подробности зверств оккупантов на Киевщине.