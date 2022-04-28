Про це, як пише Politeka.net, в коментарях канадському телеканалу СВС повідомив Мер Бучі Анатолій Федорук.
За його словами, ці списки окупантам, можливо, допомогли скласти місцеві зрадники. Вони повідомляли ворогові і адреси місцевих жителів, і їх імена.
"Я бачив ці списки. Не власноруч вони були написані. Хтось із місцевих надиктував. Можливо, якісь колаборації були", - розповів Федорук, додавши, що окупанти заздалегідь знали, до кого йдуть, за якою адресою.
Мер Бучі повідомив, що, оскільки місто знаходиться біля столиці, його жителями є багато політиків і чиновників.
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"Слава Богу вдалося, з тих можливостей, які були, виїхати з Бучі, то вони (військові рф – ред.) задовольнялися тими, хто залишився", – повідомив мер, додавши, що його ім'я також було в цих списках.
Нагадаємо, минулого тижня Федорук повідомляв, що в Бучі вже виявлені 412 тіл.
"В окрему справу виділена братська могила біля Церкви Андрія Первозванного, де в цілому знайдені 117 тіл, у тому числі 30 жінок і 2 дитини. Там є вбиті, застрелені і закатовані російськими окупантами, обгорілі тіла цивільних. Є пацієнти лікарні, яких не змогли поховати після 24 лютого, бо росіяни не пускали ритуальну службу на цвинтар. Є кілька хлопців зі Збройних сил України", - розповідав Федорук.
Нагадавши, на Київщині знайшли тіло захисника України: руки зв'язані, а зуби вибиті.
Також повідомлялося, що киян попередили про небезпеку відвідувати кладовища.
Крім того Politeka.net писала, що батьки ледь змогли впізнати сина, якого закатували окупанти.