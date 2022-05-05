В Киевской области полыхают пожары, в ГСЧС сообщили, удается ли локализовать пламя.

Как пишет Politeka.net со ссылкой на заявление пожарных спасателей, в четверг, 5 мая, возгорание сухой травы вблизи КПП «Дитятки» в Зоне отчуждения, возникшее накануне, локализовано.

Продолжается тушение.

Напомним, вечером 4 мая мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Киевской области горят леса.

«Горит около 1 гектара леса в Иванковском районе возле села Розважев. Также горит лес вблизи села Дитятки в Чернобыльской зоне. Работают на ликвидации пожаров бойцы ГСЧС и пиротехники, задействована спецтехника», - сообщил градоначальник.

Также мэр призвал горожан не паниковать в случае задымления в Киеве.

«Закрывайте окна в помещениях и без необходимости не находитесь на улице», - сообщил Кличко.

Тем временем стало известно об обнаружении новых жертв оккупантов в Киевской области - на Вышгородщине обнаружили тела двух мужчин.

Как стало известно, 4 мая в селе Рудня-Тальская полицейские Киевщины эксгумировали тела молодых мужчин 22 и 23 лет, убитых 25 февраля. В тот день оккупанты расстреляли автомобиль с двумя мирными жителями в салоне. Но и этого захватчикам оказалось мало – россияне переехали машину с людьми внутри тяжелой техникой.

Напомним, количество жертв страшной аварии на трассе Киев-Чоп может увеличиться.

Также сообщалось, что в Киеве готовятся вернуть плату за проезд в общественном транспорте.

Кроме того Politeka.net писала, что стали известны самые опасные районы столицы.