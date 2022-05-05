Про це, як пише Politeka.net, йдеться в проект рішення Про відновлення роботи автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті в Києві незалежно від форм власності, опублікованому на сайті Київради.
«Метою прийняття проекту рішення є відновлення оплати проїзду пасажирів у міському пасажирському транспорті в Києві незалежно від форм власності", - йдеться в пояснювальній записці.
Рішення може набути чинності вже з 16 травня.
Нагадаємо, 24 лютого, в день повномасштабного вторгнення рф в Україну, було оголошено, що проїзд у громадському транспорті Києва буде безкоштовним.
Вже не до 2035-го: Арестович "оновив" свій прогноз щодо термінів війни
Кількість жертв трагедії на українській трасі може збільшитися: нові подробиці від МВС
"Довелося скасувати": хто ще крім Лорак і Брежнєвої відмовився співати для росіян у Туреччині
Ціни будуть іншими: У Кабміні назвали терміни, коли зникне дефіцит бензину
"Це завдання номер один": Зеленський оголосив, на які компроміси не піде Україна
"В даний час відключена автоматизована система оплати проїзду, тому валідувати транспортну карту в комунальному транспорті не потрібно", - заявив мер столиці Віталій Кличко.
Деякі станції київського метрополітену стали для мирних жителів притулком.
Нагадаємо, названо найнебезпечніші райони Києва.
Також Politeka.net писала, що на Київщині бабуся "зливала" позиції окупантів.
Крім того Politeka.net повідомляла, що в столиці хочуть перейменувати станції метро.