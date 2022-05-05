Влада української столиці має намір знову встановити плату за проїзд у громадському транспорті.

Про це, як пише Politeka.net, йдеться в проект рішення Про відновлення роботи автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті в Києві незалежно від форм власності, опублікованому на сайті Київради.

«Метою прийняття проекту рішення є відновлення оплати проїзду пасажирів у міському пасажирському транспорті в Києві незалежно від форм власності", - йдеться в пояснювальній записці.

Рішення може набути чинності вже з 16 травня.

Нагадаємо, 24 лютого, в день повномасштабного вторгнення рф в Україну, було оголошено, що проїзд у громадському транспорті Києва буде безкоштовним.

"В даний час відключена автоматизована система оплати проїзду, тому валідувати транспортну карту в комунальному транспорті не потрібно", - заявив мер столиці Віталій Кличко.

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