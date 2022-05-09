Ночью 10 и 11 мая по области на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-3°. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр на официальной странице в телеграмме.
Объявлен I уровень опасности, желтый. При этом синоптики отмечают, что в самом Киеве заморозки НЕ ожидаются.
В понедельник, 9 мая, на Киевщине ночью местами небольшой кратковременный дождь, днем без осадков.
Ветер северный, 7-12 м/с, днем по области местами порывы 15-18 м/с.
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Отель с людьми вспыхнул в Киеве: огонь распространился на этажи и крышу
Температура по области ночью 6-11°, днем 14-19°;
в Киеве ночью 8-10°, днем 16-18°.
Также 9 мая в Киеве и области ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Днем 9 мая дождевая полоса также охватит Закарпатье, Ивано-Франковщину, Черновицкую область, Хмельнитчину, южные районы Львовщины и Тернопольщины, Кропивницкий с районами, Черкасщину, часть Днепра и Харьковщину. Вечером дожди дойдут до южной части Украины, до Донетчины и Луганщины.
Напомним, отель с людьми вспыхнул в Киеве, огонь распространился на этажи и крышу.
Как сообщала Politeka, Виталий Кличко назвал самые опасные районы Киева.
Также сообщалось, что появились кадры и подробности пожара в зоне отчуждения.