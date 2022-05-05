"Закривайте вікна": кадри і подробиці пожежі, що спалахнула в Зоні відчуження

В Київській області палають пожежі, в ДСНС повідомили, чи вдається локалізувати полум'я.

Як пише Politeka.net з посиланням на Заява пожежних рятувальників, у четвер, 5 травня, загоряння сухої трави поблизу КПП «Дитятки» в зоні відчуження, що виникло напередодні, локалізовано.

Триває гасіння.

Нагадаємо, ввечері 4 травня мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в Київській області горять ліси.

"Горить близько 1 гектара лісу в Іванківському районі біля села Розважів. Також горить ліс поблизу села Дитятки в Чорнобильській зоні. Працюють на ліквідації пожеж бійці ДСНС та піротехніки, задіяна спецтехніка", - повідомив градоначальник.

Також мер закликав городян не панікувати у разі задимлення в Києві.

"Закривайте вікна в приміщеннях та без потреби не перебувайте на вулиці", - повідомив Кличко.

Тим часом стало відомо про виявлення нових жертв окупантів у Київській області - на Вишгородщині виявили тіла двох чоловіків.

Як стало відомо, 4 травня в селі Рудня-Тальська поліцейські Київщини ексгумували тіла молодих чоловіків 22 і 23 років, убитих 25 лютого. Того дня окупанти розстріляли автомобіль з двома мирними жителями в салоні. Але і цього загарбникам виявилося мало - росіяни переїхали машину з людьми всередині важкою технікою.

Нагадаємо, кількість жертв страшної аварії на трасі Київ-Чоп може збільшитися.

Також повідомлялося, що в Києві готуються повернути плату за проїзд у громадському транспорті.

Крім того Politeka.net писала, що стали відомі найнебезпечніші райони столиці.