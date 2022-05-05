"Закривайте вікна": кадри і подробиці пожежі, що спалахнула в Зоні відчуження

Як пише Politeka.net з посиланням на Заява пожежних рятувальників, у четвер, 5 травня, загоряння сухої трави поблизу КПП «Дитятки» в зоні відчуження, що виникло напередодні, локалізовано.
Триває гасіння.
Нагадаємо, ввечері 4 травня мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в Київській області горять ліси.
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"Горить близько 1 гектара лісу в Іванківському районі біля села Розважів. Також горить ліс поблизу села Дитятки в Чорнобильській зоні. Працюють на ліквідації пожеж бійці ДСНС та піротехніки, задіяна спецтехніка", - повідомив градоначальник.
Також мер закликав городян не панікувати у разі задимлення в Києві.
"Закривайте вікна в приміщеннях та без потреби не перебувайте на вулиці", - повідомив Кличко.
Тим часом стало відомо про виявлення нових жертв окупантів у Київській області - на Вишгородщині виявили тіла двох чоловіків.
Як стало відомо, 4 травня в селі Рудня-Тальська поліцейські Київщини ексгумували тіла молодих чоловіків 22 і 23 років, убитих 25 лютого. Того дня окупанти розстріляли автомобіль з двома мирними жителями в салоні. Але і цього загарбникам виявилося мало - росіяни переїхали машину з людьми всередині важкою технікою.
Нагадаємо, кількість жертв страшної аварії на трасі Київ-Чоп може збільшитися.
Також повідомлялося, що в Києві готуються повернути плату за проїзд у громадському транспорті.
Крім того Politeka.net писала, що стали відомі найнебезпечніші райони столиці.