В Белой Церкви Киевской области произошла авария с участием трех автомобилей. В результате аварии не обошлось без пострадавших и жертвы. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины.
Так, 8 мая, в 17 часов на выезде из Белой Церкви в направлении Володарки произошло ДТП с участием автомобилей Hyundai, Renault и ЗАЗ.
50-летний предприниматель за рулем Hyundai пытался совершить обгон, выехал на встречную полосу, а затем на обочину, после чего и произошло столкновение трех машин.
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Из автомобиля ЗАЗ деблокировали 62-летнего водителя и госпитализировали в больницу. Его пассажирка погибла на месте ДТП.
Также травмы получили три человека, которые находились в Renault. Медики госпитализировали 46-летнюю женщину и двух ее детей 10 и 12 лет с сотрясением мозга и травмами позвоночника.
Виновному грозит до восьми лет лишения свободы.
Напомним, на Киевщине объявлен I уровень опасности.
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