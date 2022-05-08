У Київській області в селі Богданівка перша колона російських танків з'явилася на початку березня.

Відео з розповіддю місцевої мешканки оприлюднив радник керівника Київської обласної Військової адміністрації Олексій Кулеба.

"Восьмого березня я якраз була вдома. Такий хороший день був. Близько дванадцятої години дня чоловік пішов на роботу. Ми з сином були вдома, коли чуємо, щось гуде. Ну, ми знаємо, що війна, і відчуваємо, що це не просто машини, коли дивимося – танки", – розповіла мешканка Богданівки.

Село Богданівка, розташоване в Броварському районі Київської області, протягом 22 днів було в окупації російської армії. Саме в Богданівці на початку березня помітили танки з відміткою "О", які пов'язували з білоруськими військами.

Нагадавши, Кличко назвав найнебезпечніші райони Києва: "не тільки мінування, а й...»

Як повідомляла Politeka, залізничне сполучення запустили під Києвом, відновлено важливий міст: "сьогодні вперше за...»

Також Politeka писала, що у центрі Києва поставили пам'ятник Путіну з товстим натяком, фото: "хай буде так"