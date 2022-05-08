У ніч на 8 травня у місті Буча Київської області, яке ще оговтується від окупації та обстрілів.

Про це повідомляє офіційний канал комунікації у Facebook Добровольчого формування Бучанської міської територіальної громади №1.

Тероборона затримала винуватеців "урочистостей" за те, що вони влаштували салют під час дії воєнного стану.

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"Група швидкого реагування Добровольчого формування Бучанської міської територіальної громади №1 спрацювала моментально і вже затримала недолугих піротехніків!", - йдеться у повідомленні.

Як стверджує на своїй сторінці у Facebook мешканка Бучі, затримали головного наглядача кладовищ Бучанської ОТГ Сергія Капличного та його товаришів. Вони запустили близько о 21:30 вечора феєрверк.

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