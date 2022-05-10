Последние новости

11:25 Пяти станциям метро в Киеве выбрали новые названия: полный перечень

11:22 Одессу обстреляли советскими ракетами, что это означает и к чему готовиться: "Будет больше ударов по..."

11:05 "Они заплатят!": в оккупированном Изюме трагедия сотрясла мирных жителей, десятки погибших

11:04 Рф меняет риторику пропаганды после неудач в Украине: как теперь промывают мозги россиянам

10:51 В Одессе пятеро любителей "русского мира" устроили переполох: полиция выдала подробности

10:35 "Плотно закройте окна": Кличко срочно обратился к горожанам и рассказал, что происходит

10:21 ВСУ совершили настоящий подвиг на Харьковщине, всплыли детали: "Под огнем со всех сторон..."

10:20 Успехов нет: переправа через речку обернулась для врага крахом, где идут тяжелые бои

09:44 Россия стягивает подкрепление на границе с Украиной: что задумали оккупанты

09:43 Готовится масштабная операция по деблокаде Мариуполя: что известно

08:59 Украинцам объяснили, почему нельзя забирать в армию всех подряд: "Война имеет жесткую математику"

07:54 Враг пытается зажать бойцов ВСУ в кольцо, ситуация тяжелая: "Как Мариуполь"

07:23 Одесса в огне, враг ударил советскими ракетами: количество жертв и кадры последствий

07:22 Ведущий "Холостяка" Решетник нашел способ повеселить украинцев: "Патриотичный контент..."