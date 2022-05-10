В Киеве завершили отбор предложения новых названий станций метро.

Об этом сообщает пресс-служба метрополитена.

По словам начальника Киевского метрополитена Виктора Брагинского, свою позицию относительно новых названий 5 станций метро высказали 170 тыс. 646 пользователей.

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Так, по мнению людей, станция "Брестская" должен носить название "Бучанский", станция "Площадь Льва Толстого" должна быть переименована в честь Василия Стуса", "Героев Днепра" должен стать "Героев Украины", "Минск" - "Варшавской", а "Дружбы народов" - "Ботанической".

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метро

Отмечается, что отбор предложений проводился до 1 мая, а до 9 мая продолжалось рейтингование 5 самых популярных вариантов.

"В ближайшее время будет подготовлен проект решения для рассмотрения на заседание Киевского городского совета", - добавили в метрополитене.

Напомним, в Киевской области объявлен I уровень опасности - к чему готовиться 10 и 11 мая, предупреждение Укргидрометцентра.

Также Politeka.net писала, что Виталий Кличко назвал самые опасные районы Киева.

Кроме того, "Плотно закройте окна": Кличко срочно обратился к горожанам и рассказал, что происходит.