В Деснянском районе Киева одинокая пожилая женщина осталась без еды.

В полиции сообщили, что к ним обратились жители многоэтажки Деснянского района с сообщением о том, что их 84-летняя соседка нуждается в помощи. Соседи передали полицейским записку, которую пенсионерка сбросила из своего окна:

"У меня закончилась еда, квартира №403".

Правоохранители приехали по указанному адресу и привезли женщине гуманитарную помощь и продукты питания. Полицейские выяснили, что бабушка проживает сама и страдает провалами в памяти.

Сейчас сотрудники полиции периодически наведываются к женщине, чтобы принести ей необходимые вещи и продукты, а также убедиться, что у нее все в порядке.

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