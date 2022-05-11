Стала известна погода на 12 мая в Киеве.
Так, по ссобщению Гидрометеорологического центра, ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, грозы, ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью +8…+10 градусов, днем +26...+28 градусов.
В целом, на севере Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, грозы, ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4...+12 градусов, днем +22…+28 градусов.
Уже не до 2035-го: Арестович "обновил" свой прогноз по срокам войны
"Действительно грустно…": Дантес высмеял "победный" танец Наташи Королевой с Тарзаном, кадры
Путин будет заставлять Лукашенко ударить по Украине: эксперт назвал вероятное направление для атаки
"Туда тысячами привозят": оккупант проговорился, куда деваются тела российских солдат
Готовится масштабная операция по деблокаде Мариуполя: что известно
Напомним, в Киевской области объявлен I уровень опасности - к чему готовиться 10 и 11 мая, предупреждение Укргидрометцентра.
Также Politeka.net писала, что Виталий Кличко назвал самые опасные районы Киева.
Кроме того, "Плотно закройте окна": Кличко срочно обратился к горожанам и рассказал, что происходит.