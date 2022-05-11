Стала известна погода на 12 мая в Киеве.

Так, по ссобщению Гидрометеорологического центра, ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, грозы, ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с.

погода, перепады, жара, дождь, ливни,, скрины

Температура воздуха ночью +8…+10 градусов, днем +26...+28 градусов.

В целом, на севере Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, грозы, ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4...+12 градусов, днем +22…+28 градусов.

Популярные статьи сейчас

Уже не до 2035-го: Арестович "обновил" свой прогноз по срокам войны

"Действительно грустно…": Дантес высмеял "победный" танец Наташи Королевой с Тарзаном, кадры

Путин будет заставлять Лукашенко ударить по Украине: эксперт назвал вероятное направление для атаки

"Туда тысячами привозят": оккупант проговорился, куда деваются тела российских солдат

Готовится масштабная операция по деблокаде Мариуполя: что известно
Показать еще

украинцы, лето, зарплаты, жара, погода, скрин

Напомним, в Киевской области объявлен I уровень опасности - к чему готовиться 10 и 11 мая, предупреждение Укргидрометцентра.

Также Politeka.net писала, что Виталий Кличко назвал самые опасные районы Киева.

Кроме того, "Плотно закройте окна": Кличко срочно обратился к горожанам и рассказал, что происходит.