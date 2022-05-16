Как пишет Politeka.net со ссылкой на ГСЧС Украины в Киеве, сообщение о пожаре на ул. Вербовой, 4-а, что в Оболонском районе столицы поступило 16 мая в 01:01.
«По прибытии на место было установлено, что в грузовом автомобиле Renault возник пожар с распространением огня на рядом расположенный грузовой автомобиль DAF. Пожарные сразу приступили к тушению пожара», - говорится в сообщении.
В результате пожара автомобиль Renault сгорел полностью, в автомобиле DAF уничтожена кабина водителя и колеса.
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На месте пожара работали 2 единицы основной пожарно-спасательной техники и 11 человек личного состава.
Жертв и пострадавших нет. Причину возникновения пожара будут устанавливать правоохранители.
Напомним, киевлянам объяснили, когда наладится ситуация с бензином.
Также Politeka.net писала о сильном пожаре в столичном кинотеатре - здание превратилось в факел.
Кроме того сообщалось, что в Киеве произошел сильный пожар в отеле. На момент ЧП в здании находились десятки людей.