Як пише Politeka.net з посиланням на ДСНС України в Києві, повідомлення про пожежу на вул.Вербовій, 4-а, що в Оболонському районі столиці надійшло 16 травня о 01:01.

"Після прибуття на місце було встановлено, що у вантажному автомобілі Renault виникла пожежа з поширенням вогню на поруч розташований вантажний автомобіль DAF. Пожежники відразу приступили до гасіння пожежі", - йдеться в повідомленні.

В результаті пожежі автомобіль Renault згорів повністю, в автомобілі DAF знищена кабіна водія і колеса.

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На місці пожежі працювали 2 одиниці основної пожежно-рятувальної техніки та 11 чоловік особового складу.

Жертв і постраждалих немає. Причину виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

Нагадаємо, киянам пояснили, коли налагодиться ситуація з бензином.

Також Politeka.net писала про сильну пожежу у столичному кінотеатрі - будівля перетворилася на факел.

Крім того повідомлялося, що у Києві сталася сильна пожежа в готелі. На момент НП у будівлі перебували десятки людей.