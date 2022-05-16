С сегодняшнего дня, 16 мая, в Киеве возобновлена оплата за проезд в метро и наземном коммунальном транспорте.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

По его словам, такое решение город принял в связи с тем, что в столицу возвращаются горожане.

«Поэтому нужно восстанавливать полноценную работу общественного транспорта. А для этого нужно закупать топливо, запчасти для ремонта, платить за электроэнергию и платить заработную плату работникам транспортных предприятий. Все это немалые средства, которых в бюджете нет из–за отсутствия поступлений», - рассказал Поворозник.

Как сообщается, заплатить за поезд пассажиры могут транспортными картами, через платежные приложения и мобильное приложение «Киев цифровой». Цена на проезд осталась 8 грн за одноразовый проезд.

КП "Киевпастранс" осуществляет перевозки:

на 63 автобусных маршрутах общим количеством 141 автобус;

на 17 трамвайных маршрутах общим количеством 74 трамвая;

на 27 троллейбусных маршрутах общим количеством 93 троллейбуса.

Метрополитен для перевозок пассажиров работает с 6:00 до 22:00. Подземные станции продолжают круглосуточно принимать людей как укрытие. Кроме того в случае воздушной тревоги движение на открытых участках приостанавливается.

Стоимость проезда также не изменена. Интервал движения наземного транспорта сокращен до 10-12 минут.

Напомним о важных изменениях в работе метро.

Также Politeka.net писала о сильном пожаре в столичном кинотеатре - здание превратилось в факел.

Кроме того сообщалось, что в Киеве произошел сильный пожар в отеле. На момент ЧП в здании находились десятки людей.