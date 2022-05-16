Про це, як пише Politeka.net, повідомляють у КМДА.
Згідно з повідомленням, інтервал руху скорочено – тепер на всіх лініях інтервал складає 5-7 хвилин у години пік, 10-15 хвилин в інший час.
«Підземні станції продовжують цілодобово приймати людей як укриття. У разі повітряної тривоги рух на відкритих ділянках призупиняється», - підкреслили в КМДА.
Рух поїздів здійснюється:
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на «червоній» лінії – від станції «Академмістечко» до станції «Лісова»;
на «синій» лінії – від станції «Героїв Дніпра» до станції «Теремки»;
на «зеленій» лінії: від станції «Сирець» до станції «Червоний хутір».
Працюють пересадочні вузли: «Золоті ворота»-«Театральна»; «Площа Льва Толстого»-«Палац спорту». Без зупинки поїзди слідують повз станції: «Майдан Незалежності», «Хрещатик», «Дніпро», «Гідропарк».
Метрополітен для перевезень пасажирів працює з 6:00 до 22:00.
Крім того відсьогодні у Києві відновлено оплату за проїзд в комунальному транспорті.
Нагадаємо, потужний вибух налякав жителів Києва, з'явилися кадри.
Також Politeka.net писала про сильну пожежу у столичному кінотеатрі - будівля перетворилася на факел.
Крім того повідомлялося, що у Києві сталася сильна пожежа в готелі. На момент НП у будівлі перебували десятки людей.