У Києві відновила роботу станція метро «Кловська». Крім того, змінено інтервал руху поїздів.

Про це, як пише Politeka.net, повідомляють у КМДА.

Згідно з повідомленням, інтервал руху скорочено – тепер на всіх лініях інтервал складає 5-7 хвилин у години пік, 10-15 хвилин в інший час.

«Підземні станції продовжують цілодобово приймати людей як укриття. У разі повітряної тривоги рух на відкритих ділянках призупиняється», - підкреслили в КМДА.

Рух поїздів здійснюється:

на «червоній» лінії – від станції «Академмістечко» до станції «Лісова»;

на «синій» лінії – від станції «Героїв Дніпра» до станції «Теремки»;

на «зеленій» лінії: від станції «Сирець» до станції «Червоний хутір».

Працюють пересадочні вузли: «Золоті ворота»-«Театральна»; «Площа Льва Толстого»-«Палац спорту». Без зупинки поїзди слідують повз станції: «Майдан Незалежності», «Хрещатик», «Дніпро», «Гідропарк».

Метрополітен для перевезень пасажирів працює з 6:00 до 22:00.

Крім того відсьогодні у Києві відновлено оплату за проїзд в комунальному транспорті.

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