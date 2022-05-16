Об этом сообщили в официальном телеграмм-канале Киевской городской государственной администрации.
Теперь продажа алкоголя в заведениях общественного питания разрешена с 11:00 до 22:00
Продажа алкоголя в магазинах возможна с 11:00 до 16:00.
«Город заинтересован в поступлении средств в бюджет столицы, а это возможно лишь при условии максимальной открытости ведения бизнеса», – заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.
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Также напомним, что в Киеве и Киевской области комендантский час теперь длится каждую ночь с 23:00 до 05:00.
С 16 мая в Киеве возобновлена оплата за проезд в метро и наземном коммунальном транспорте. Такое решение приняли в связи с тем, что в столицу возвращаются горожане.
Как сообщается, заплатить за поезд пассажиры могут транспортными картами, через платежные приложения и мобильное приложение «Киев цифровой». Цена на проезд осталась 8 грн за одноразовый проезд.
Метрополитен для перевозок пассажиров работает с 6:00 до 22:00. Подземные станции продолжают круглосуточно принимать людей как укрытие. Кроме того в случае воздушной тревоги движение на открытых участках приостанавливается.
Напомним о важных изменениях в работе киевского метро.
Также Politeka.net писала о сильном пожаре в столичном кинотеатре - здание превратилось в факел.
Кроме того сообщалось, что в Киеве произошел сильный пожар в отеле. На момент ЧП в здании находились десятки людей.