Об этом официально сообщила прессслужба ГСЧС Киевской области.

Вблизи села Страхолесье Вышгородского района возникло возгорание лесной подстилки. Площадь пожара сейчас устанавливается. Тушение осложняется изменением порыва ветра.



На месте работают подразделения ГСЧС Украины. К тушению были привлечены 26 человек личного состава и 6 единиц техники службы. Во время пожара пожарные спасли местную жительницу села Страхолесье.



В своем телеграм-канале активист Назар Приходько сообщил, что сильный запах гари уже добрался до Киева.

"Правый берег! Я не знаю, как у вас, а у меня уже несколько часов запах гари. Хоть окна закрывай", - написал активист.

Ранее в КГГА предупреждали, что, по данным Укргидрометцентра, в Киеве 17-18 мая сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.



Напомним, мощный взрыв напугал жителей Киева, появились кадры.

Также Politeka.net писала о сильном пожаре в столичном кинотеатре - здание превратилось в факел.

Кроме того сообщалось, что в Киеве произошел сильный пожар в отеле. На момент ЧП в здании находились десятки людей.