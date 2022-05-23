Сильные взрывы, которые были слышны сразу в нескольких районах города, напугали этим утром жителей Киева.

По словам очевидцев, взрывов было два, а затем последовал пожар.

«В городе прозвучало два взрыва, после чего случился пожар. Дополнительной информации пока нет», - сообщали в телеграм-канале Реальный Киев, публикая видео со столбом черного дыма.

Вскоре стало известно, что в Печерском районе взорвался автомобиль.

«Спасатели уже потушили. Случайность или диверсия – пока неясно», - говорится в комментариях к кадру, на котором можно увидеть почерневший автомобиль.

Напомним, на днях в Киеве взорвались авто в Оболонском районе столицы - в грузовом автомобиле Renault возник пожар с распространением огня на рядом расположенный грузовой автомобиль DAF.

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Напомним, киевлянам объяснили, когда наладится ситуация с бензином.

Также Politeka.net писала о сильном пожаре в столичном кинотеатре - здание превратилось в факел.

Кроме того сообщалось, что в Киеве произошел сильный пожар в отеле. На момент ЧП в здании находились десятки людей.