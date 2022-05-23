Для этого, как сообщает Politeka.net со ссылкой на КГГА, жители должны самостоятельно внести сведения о жилье, доступном для бесплатного размещения внутри перемещенных лиц, в веб-ресурс «Прихисток».
Также эта информация может быть внесена соответствующей райгосадминистрацией после подачи соответствующего заявления собственника жилья.Заявление в произвольной форме с указанием фамилии, имени и отчества от каждого размещенного лица нужно подать в ЦНАП по месту расположения жилого помещения.
Отмечается, что для получения компенсации лицо, разместившее внутри перемещенных лиц, не позднее чем в течение пяти дней со дня окончания отчетного месяца подает в ЦНАП заявление по установленной форме и предъявляет соответствующие документы.
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Также в КГГА назвали самые опасные районы Киева.
Кроме того Politeka.net писала о повышении цен на проезд в столице.