В Киевской городской государственной администрации официально прокомментировали слухи, которые все чаще появляются в информационном пространстве относительно повторного штурма столицы. Об этом сообщается на сайте КГГА.

Так, по словам председателя Киевской городской военной администрации Николая Жирнова, сейчас в приграничных с Украиной российских областях Брянской и Курской нет фактических признаков формирования войск. В то же время, рф может использовать для своих целей территорию соседней беларуси.

"Россия от своей агрессивной цели овладеть всей территорией Украины не отказалась. Киев как столица является приоритетной целью захвата российскими войсками. Учитывая значительное количество человеческого и материально-технического ресурса, опасность повторного наступления остается", - рассказал Жирнов.

По его словам, чтобы начать повторное наступление на Киев, российской армии нужно создать большую группировку войск, а это требует времени и усилий. За короткий срок это сделать невозможно.

"Мы ежедневно внимательно следим за действиями противника. И готовимся к его встрече: готовим рубежи и позиции в инженерном отношении, строятся оборонительные сооружения, определенная местность готовится к заминированию, проводится подготовка войск с учетом приобретенного опыта", - заверил глава КГГА.

Он также подчеркнул, что угроза существует, пока Украина не победит, однако Киев готов дать отпор российским войскам в случае повторного штурма.

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