В городе Васильков Киевской области разыгралась трагедия - там мужчина убил своего соседа выстрелом в голову, когда тот подошел к мангалу.

Как пишет Politeka.net со ссылкой на полицию Киевской области мужчина погиб на месте.

Как рассказывают полицейские, в тот вечер 43-летний погибший отдыхал в компании друзей и подошел к мангалу проверить готовность мяса.

«Именно в это время стрелок попал из окна своего дома в голову мужчины.... Далее злоумышленник заперся с ружьем в доме и угрожал расправой полицейским, которые приехали на вызов», - рассказали в полиции Киевщины.

Спецназовцам штурмом пришлось брать стрелка. Дать хоть какое-то объяснение своим действиям 64-летний мужчина так и не смог.

Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. По факту умышленного убийства следователи начали досудебное расследование. Злоумышленнику грозит лишение свободы до 15 лет.

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