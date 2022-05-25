Як пише видання The Gardian, близько опівночі 1 березня 2022 року літак ВПС Росії скинув серію 250-кілограмових фугасних бомб радянських часів над Бородянкою, що на північ від Києва. Це були потужні бомби ФАБ-250, призначені для ураження військових об'єктів, таких як ворожі укріплення і доти, проте в цьому тихому містечку з населенням 13 000 чоловік таких будівель не було.

Бомби впали як мінімум на п'ять житлових будинків, розколів їх надвоє. Після того, як росіяни пішли з Київської області, залишивши після себе величезне місце злочину, під завалами цих будинків були виявлені десятки тіл.

Бородянка

Відзначається, що ФАБ-250 входять в число бомб, які росіяни найчастіше використовували проти міст Київської області, таких як Буча, Гостомель і Бородянка. За даними слідства, щонайменше вісім будівель в містах на північ від Києва були зруйновані цими потужними некерованими бомбами, в результаті чого загинули сотні людей.

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Бородянка, руїни, будинок

Автори матеріалу підкреслюють, що ФАБ-250 - це дуже неточна бомба, що скидається з повітря, яка в основному використовувалася колишнім Радянським Союзом у війні в Афганістані і Росією в Сирії.

Також підкреслюється, що будівлі, зруйновані в Бородянці ФАБ-250, мають рівень руйнування, дуже схожий на зруйновані будівлі в Алеппо.

"Хоча Росія стверджує, що намагається знищити військові об'єкти, докази, зібрані або проаналізовані The Guardian під час візитів в Бучу, Гостомель і Бородянку і незалежно перевірені експертами по зброї, показують, що ці бомби були скинуті на житлові будинки і цивільну інфраструктуру", - йдеться в матеріалі.

Крім того, в тілах людей, знайдених в масових похованнях в районі на північ від Києва, були виявили крихітні металеві стріли, незалежні експерти по зброї підтвердили, що це були флешети — протипіхотна зброя, яка широко використовувалася під час Першої світової війни.

Використовували російські і касетні бомби. Так, Bellingcat, некомерційний колектив інтернет-журналістів, що займається розслідуванням військових злочинів, вивчив деякі фотографії, зібрані The Guardian, підтвердив наявність касетних бомб в українських містах і селах, окупованих росіянами.

У виданні зазначають, що зброя, заборонена більш ніж в 100 країнах, застосовувалася росіянами в районах, де немає військового персоналу і військової інфраструктури. Так, на уламках десятків автомобілів у Бучі та Бородянці, видно характерні пробоїни.

Також коронери в районах на північ від Києва підтвердили The Guardian, що вони виявили фрагменти касетних боєприпасів, що застрягли в тілах.

Повідомлялося про застосування касетних бомб і касетних боєприпасів і в інших районах України.

"Висновки засекречені коронерами і будуть передані в Гаагу, де в найближчі місяці можуть бути офіційно оформлені звинувачення у військових злочинах, скоєних Росією", - підкреслюють у виданні.

Буча, війна, руйнування, окупація

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