Российские захватчики пытались прорваться в украинскую столицу на вертолете, но получили мощный отпор от украинских защитников.

В Оперативном командовании «Північ» сообщили подробности попытки этого прорыва, продемонстрировав также фото вражеской военной машины, пишет Politeka.net. Вернее оставшиеся обломки, которые подняли со дна Киевского моря.

«Хотел прорваться в столицу - пошел ко дну Киевского моря. Один из российских вертолетов, который приземлили наши бойцы еще в начале полномасштабного вторжения, подняли со дна водохранилища", - сообщили в ОК «Північ».

Экипаж вертолета погиб - "его уже съели рыбы".

Добавим, что на утро 2 июня, по данным Генштаба ВСУ, оккупанты потеряли уже 210 самолетов и 175 вертолетов.

Также напомним, что на днях украинским бойцам удалось сбить уникальный российский вертолет МИ-35МС, который разрабатывался специально для военного командования.

Стоимость такой "пташки", по некоторым данным, около 36 млн. долларов.

Кроме того Politeka.net писала относительно угрозы нового штурма Киева.

Тем временем в МВД предупредили, что в столице, несмотря на относительное спокойствие, все еще опасно. Первый замминистра Евгений Енин объяснил, что сохраняется риск ракетно-бомбовых ударов, несмотря на то, что Киев - "один из самых защищенных городов Украины с точки зрения противовоздушной обороны". Также существуют для столицы и "невидимые угрозы".

"Начиная от последствий временной оккупации, которые оставил после себя враг, включая ДРГ. Также на определенном этапе мы видели спад преступности, но с учетом общего снижения уровня жизни мы еще столкнемся с ростом уровня преступности, посттравматическим синдромом и другими проблемами", - предупредил он.

Также Politeka.net писала, будет ли пляжный сезон в столице в этому году.