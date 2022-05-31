На територіях пляжів і зон відпочинку Києва розпочнуть обстеження дна акваторій на наявність вибухонебезпечних предметів.

Про це, як пише Politeka.net, йдеться у повідомленні КМДА.

Згідно з повідомленням, у Києві обслуговування пляжів і зон відпочинку проводять у штатному режимі.Втым э велике «але».

«В умовах воєнного стану та заради безпеки громадян відвідувати ці місця наразі не радять», - пыдкреслює столична влада.

Тож пляжного сезона поки не буде.

«Обслуговування об’єктів здійснюється у штатному режимі, працівники перебувають на робочих місцях, розпочинають лабораторні дослідження води поверхневих водойм та питної води», - додають у КМДА.

Додамо, що на думку синоптиків, у Києві у червні та липні температура повітря коливатиметься в межах +21…+27 градусів, у серпні буде спекотніше – стовпчики термометрів піднімуться до +30 градусів.

Згідно з прогнозом на найближчий місяць, вже у цю неділю, 4 червня, температура повітря прогріється до +28.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Київ виділить кошти на ремонт потерпілих від обстрілив будинків та інфраструктурних об'єктів.

Столиця виділить з бюджету майже 600 мільйонів і приступить до реконструкції та капремонту житлових будинків та приміщень соціальної інфраструктури столиці, пошкоджених обстрілами російських варварів. Крім того, ще 200 млн. грн. на зазначені заходи пообіцяв надати уряд.

Нагадаємо, глава Київської ОВА показав реальну ситуацію на кордоні.

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