У Київській міській державній адміністрації офіційно прокоментували чутки, які все частіше з'являються в інформаційному просторі щодо повторного штурму столиці. Про це повідомляється на сайті КМДА.

Так, за словами голови Київської міської Військової адміністрації Миколи Жирнова, зараз в прикордонних з Україною російських областях Брянській і Курській немає фактичних ознак формування військ. У той же час, рф може використовувати для своїх цілей територію сусідньої Білорусі.

"Росія від своєї агресивної мети оволодіти всією територією України не відмовилася. Київ як столиця є пріоритетною метою захоплення російськими військами. Враховуючи значну кількість людського і матеріально-технічного ресурсу, небезпека повторного наступу залишається", - розповів Жирнов.

За його словами, щоб почати повторний наступ на Київ, російській армії потрібно створити велике угруповання військ, а це вимагає часу і зусиль. За короткий термін це зробити неможливо.

"Ми щодня уважно стежимо за діями противника. І готуємося до його зустрічі: готуємо рубежі і позиції в інженерному відношенні, будуються оборонні споруди, певна місцевість готується до замінування, проводиться підготовка військ з урахуванням набутого досвіду", - запевнив голова КМДА.

Він також підкреслив, що загроза існує, поки Україна не переможе, проте Київ готовий дати відсіч російським військам у разі повторного штурму.

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