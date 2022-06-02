Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
В столице с четверга, 2 июня, разрешена продажа алкоголя в магазинах с 11:00 до 19:00
Ранее КГГА приняла решение, что продажа алкоголя в заведениях общественного питания возможна с 11:00 до 22:00.
Городские власти также призвали киевлян соблюдать комендантский час, который длится каждую ночь с 23: 00 до 05: 00. При этом председатель Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в видеообращении сообщил, что в Киеве усиливают контроль за соблюдением комендантского часа.
Отныне правоохранительные органы еще тщательнее будут следить, чтобы на улицах не находились люди без специальных пропусков. Усиленные меры безопасности вводятся из-за того, что в области действуют диверсионные группы, угрозы провокаций никуда не исчезли. Также Кулеба призвал не забывать о светомаскировочном режиме и не игнорировать воздушную тревогу.
Напомним, во время действия комендантского часа запрещено находиться на улице, посещать общественные места, перемещаться транспортом или пешком. Исключение-при наличии у человека специального пропуска установленного образца и удостоверения личности.
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Как сообщала Politeka, глава Киевской ОВА показал реальную ситуацию на границе с Беларусью.
Также Politeka писала, пустят ли людей на пляжи столицы.