Російські загарбники намагалися прорватися в українську столицю на вертольоті, але отримали потужну відсіч від українських захисників.

В оперативному командуванні «Північ» повідомили подробиці спроби цього прориву, продемонструвавши також фото ворожої військової машини, пише Politeka.net. Вірніше уламки, які підняли з дна Київського моря.

"Хотів прорватися до столиці - пішов на дно Київського моря. Один з російських вертольотів, який приземлили наші бійці ще на початку повномасштабного вторгнення, підняли з дна водосховища", - повідомили в ОК «Північ».

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Додамо, що на ранок 2 червня, за даними Генштабу ЗСУ, окупанти втратили вже 210 літаків і 175 вертольотів.

Також нагадаємо, що днями українським бійцям вдалося збити унікальний російський вертоліт Мі-35мс, який розроблявся спеціально для військового командування.

Вартість такої "пташки", за деякими даними, близько 36 млн. доларів.

Крім того Politeka.net писала щодо загрози нового штурму Києва.

Тим часом в МВС попередили, що в столиці, незважаючи на відносний спокій, все ще небезпечно. Перший заступник міністра Євген Єнін пояснив, що зберігається ризик ракетно-бомбових ударів, незважаючи на те, що Київ - "одне з найбільш захищених міст України з точки зору протиповітряної оборони". Також існують для столиці і "невидимі загрози".

"Починаючи від наслідків тимчасової окупації, які залишив після себе ворог, включаючи ДРГ. Також на певному етапі ми бачили спад злочинності, але з урахуванням загального зниження рівня життя ми ще зіткнемося із зростанням рівня злочинності, посттравматичним синдромом та іншими проблемами", - попередив він.

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